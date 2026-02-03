Президент ФИФА выступил за возвращение России в международный футбол – скандальное заявление

Джанни Инфантино и Владимир Путин / © Associated Press

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил за возвращение России в международный футбол.

Он заявил, что следует отменить отстранение государства-агрессора, по крайней мере, на уровне юношеских сборных, подчеркнув, что действующие санкции не принесли никакой пользы.

"Мы должны рассмотреть возвращение России. Этот бан ничего не достиг – он лишь породил больше разочарования и ненависти. Возможность для мальчиков и девочек из России играть в футбол в других частях Европы могла бы помочь. Это то, что необходимо сделать – как минимум на уровне юношеских категорий", – сказал глава ФИФА в интервью Sky Sports.

Отметим, что в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.

Добавим, что ранее Инфантино уже высказывался в поддержку возвращения России в международный футбол. В апреле этого года он заявил, что ждет завершения войны в Украине, чтобы вернуть государство-агрессор к соревнованиям.