Президент ФК «Рух» Григорий Козловский получил «Знак почета» за помощь ВСУ

За благотворительную деятельность и помощь Украине Григорий Козловский получил уже полтора десятка наград от президента и военных.

Почетного президента футбольного клуба «Рух» (Львов) Григория Козловского наградили знаком «Знак почета» за весомый вклад и помощь Вооруженным силам Украины. Это самая высокая награда для гражданских.

От имени министра обороны нагрудный "Знак уважения" вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

«Это награда и благодарность за плодотворный труд на благо Вооруженных сил Украины и на благо нашего государства Украина», – подчеркнул он.

Таким образом, Григория Козловского отметили за помощь в развитии Вооруженных сил Украины и плодотворное сотрудничество с Министерством обороны Украины во время полномасштабного вторжения России в Украину.

В целом за благотворительную деятельность и помощь Украине почетный президент футбольного клуба «Рух» получил уже полтора десятка наград от президента и военных в разные годы.

«О таких вещах в такое время нужно говорить, потому что, прежде всего, мы должны своим примером показывать своим детям, как нужно любить страну, как ее нужно строить и что стоит делать для страны в такое тяжелое время. Это, в первую очередь, пример для моих родных детей», – отметил Григорий Козловский.

Он также подчеркнул, что в нынешние непростые времена просто необходимо проявлять активность в общественной жизни и помогать защищать Украину.

«Конечно, это такое поощрение других бизнесменов, чтобы они были активными и в такое тяжелое время оставались вместе с народом Украины. В Украине и с народом Украины», – акцентировал внимание Григорий Козловский.

Напомним, что на прошлой неделе он решил сложить полномочия депутата Львовского областного совета. Свое решение аргументировал просто и кратко: во время полномасштабной войны в стране есть более актуальные дела, чем политика. В частности, нужно заботиться о тех, за кого несешь непосредственную ответственность.

Недавно Григорий Козловский также прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе Евровидение-2022 и выразил возмущение решениями украинского жюри.