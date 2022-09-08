Президент ФК "Рух" Григорий Козловский присоединился к помощи фонда "Трибуна Героев"

Президент «Руха» совместно с президентом «Карпат» Владимиром Матковским и главой Львовской Ассоциации футбола Александром Шевченко финансово приобщились к помощи семьям футбольных ультрас, погибших на войне, и перечислили в благотворительный фонд полтора миллиона гривен.

Григорий Козловский, президент ФК «Рух»: «Футбольная община – это большая семья. Футбольный клуб «Рух» совместно с президентом «Карпат» Владимиром Матковским и главой Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко присоединились к фонду «Трибуна Героев» и перечислили по 500 тысяч гривен в помощь семьям футбольных фанатов, погибших в войне. Еще раз этой акцией демонстрируем: независимо от того, за какую команду болеем, мы все вместе, мы все объединены общей целью. Цель у всех нас одна – это победа Украины и помощь пострадавшим в войне людям. Пользуясь случаем, хотел бы призвать футбольных людей приобщаться к фонду».

Инициаторами создания благотворительного фонда "Трибуна Героев" стали украинские футбольные ультрас. Цель фонда – системная финансовая, социальная и юридическая поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов.

Тихон Амосов, основатель благотворительного фонда «Трибуна Героев»: «С первых дней полномасштабного вторжения мы начали получать множество известий о гибели наших ребят. Наша цель – помочь семьям погибших на войне ультрас. Для того чтобы фонд работал, очень важно иметь поддержку у футбольного сообщества. Здесь во Львове мы ее имеем. Это вообще беспрецендентная акция, ведь украинский футбол объединен вокруг одной общей цели».

Дмитрий Кукуруза, соучредитель благотворительного фонда «Трибуна Героев»: «Уже сейчас война унесла жизни 111 ребят, представлявших ультрас украинских клубов. Поэтому очень рады, что футбольное сообщество поддержало нашу инициативу и прилагает все усилия, чтобы цель фонда была достигнута».