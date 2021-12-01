Президент ФК "Шахтер" получил награду УЕФА за вклад в развитие футбола в Украине

Специальная награда УЕФА за вклад в развитие украинского и европейского футбола адресована всему коллективу футбольного клуба "Шахтер" и его болельщикам, сказал президент клуба на церемонии вручения в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

"Любая награда для меня – это не моя заслуга, это заслуга всего коллектива футбольного клуба "Шахтер", и, конечно же, прежде всего, наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье футбольного клуба "Шахтер", всем нашим болельщикам, - сказал Ринат Ахметов.

Президент футбольного клуба подчеркнул, что приоритетом для "Шахтера" остается играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который будет доставлять радость болельщикам в Украине.

"Все, что я делаю, я делаю, прежде всего, для болельщиков. Поэтому мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи, и они получали огромное удовольствие от игры", - отметил он.

1 декабря президент УЕФА Александер Чеферин вручил президенту "Шахтера" почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений "Шахтера" за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.