Президент "Кудровки" прокомментировал информацию, что футболиста клуба забрали в ТЦК

Роман Гагун / instagram.com/roma_gagun

Реклама

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко прокомментировал информацию, что защитника команды Романа Гагуна забрали в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) накануне матча 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Александрии".

Относительно ситуации с Гагуном президент дебютанта элитного дивизиона высказался в интервью "Украинскому футболу".

"Где он сейчас находится? Он на базе, тренируется с командой. Правда ли, что его накануне матча с "Александрией" забрали в ТЦК? Я не хочу комментировать эту информацию. Гагун находится на базе и тренируется. Сегодня команда собралась после победы над "Александрией", он тренируется вместе с командой. Комментировать новость по поводу ТЦК я не считаю необходимым, это не тот случай, который нуждается в комментарии", – сказал Солодаренко.

Реклама

Гагун выступает за "Кудровку" с зимы 2024 года, когда перешел из ровенского "Вереса" (2022-2023). Недавно он продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

До этого Роман играл за "Рух" (2020-2021), "Агробизнес" (2017-2020) и грузинский клуб "Одиши-1919" (2014-2016).

К слову, "Кудровка" дебютировала в УПЛ победой над "Александрией" (3:1), которая в прошлом сезоне стала серебряным призером чемпионата.

Во 2-м туре УПЛ команда из одноименного села Черниговской области в понедельник, 11 августа, посоревнуется с луганской "Зарей".

Реклама

Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал футболиста хмельницкого "Подолья" Евгения Корохова.