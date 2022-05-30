Президент Международной федерации хоккея рассказал о последствиях для России, если "ситуация с Украиной не изменится"

Президент Международной федерации хоккея рассказал о последствиях для России, если "ситуация с Украиной не изменится"

Глава IIHF Люк Тардиф прокомментировал возможные последствия для российской команды относительно полномасштабного вторжения в Украину.

Так, по словам Тардифа, если ситуация между Россией и Украиной не изменится в скором времени, то страну ждет и дальнейший бан во всех хоккейных соревнованиях под эгидой IIHF.

"Если ситуация между Россией и Украиной не изменится в ближайшее время, сборная России по хоккею будет вынуждена пропустить следующий сезон во всех соревнованиях под эгидой IIHF", — цитирует слова главы IIHF rsport.

Ранее рассказывалось о том, что Международная федерация хоккея (IIFH) продлила отстранение России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину. Команды стран-агрессоров не будут допущены к мировому первенству 2023 года.

В феврале Международная федерация хоккея ввела санкции против России и Беларуси, отстранив сборные этих стран от международных турниров до сентября.

Также у РФ отняли право на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

Ранее стало известно, кто стал чемпионом мира по хоккею-2022.

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