Президент МОК цинично высказался о потенциальном участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

Томас Бах заявил, что делает все возможное, чтобы спортсмены из стран-агрессоров вернулись на международную арену.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал скандальное заявление о возможном участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Глава МОК отметил, что работает над тем, чтобы помочь атлетам из РФ и Беларуси вернуться на международные соревнования.

Бах цинично заявил, что участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 будет якобы способствовать "объединению всего мира", поэтому МОК хочет допустить спортсменов из стран-агрессоров в нейтральном статусе.

"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить миссию, реализовать предложения олимпийского движения, вернув спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования. Мы очень тесно сотрудничаем и обмениваемся мнениями с международными федерациями, которые на этот момент отвечают за проведение своих соревнований. Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена на условиях, которые были установлены, чтобы спортсмены из двух стран принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже.

Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень жесткими, чтобы эти решения принимались ответственными спортивными организациями. Думаю, что правительства имеют право выражать свою позицию. Но они также отдают себе отчет, что любой вид бойкота накажет только их собственных спортсменов и лишит их народ возможности гордиться выступлениями спортсменов на Олимпиаде", – сказал Бах.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

После этого Правительство Украины запретило украинским спортсменам выступать на соревнованиях с участием атлетов из стран-агрессоров, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024. В ответ МОК осудил решение Кабмина запретить украинским спортсменам выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Белоруссии. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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