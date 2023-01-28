Президент МОК отреагировал на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия россиян и белорусов

Томас Бах допускает, что спортсмены стран-агрессоров смогут выступить на Играх в Париже под нейтральным флагом.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах впервые прокомментировал возможное возвращение россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Глава МОК заявил, что спортсменам стран-агрессоров могут разрешить принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Также он высказался о готовности Украины бойкотировать соревнования, если к ним допустят россиян и белорусов.

"Бойкот Украины, которым угрожал Вадим Гутцайт, не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в состоянии конфликта

Отстранение спортсменов на основании паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Допустят ли россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже? Они могли бы соревноваться под нейтральным флагом. Миссия МОК – собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады", – приводит слова Баха немецкое издание Spiegel.

Напомним, накануне министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу МОК из-за его заявления о возможности возвращения спортсменов стран-агрессоров на международную арену.

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