Президент УАФ — россиянам: лучше готовьтесь не к матчам сборной, а к выплатам репараций за нанесенный ущерб Украине

Глава Украинской ассоциации футбола УАФ Андрей Павелко резко отреагировал на информацию, что сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины.

Так, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины анонсировала проведение спарринга с командой страны-агрессора, которая должна состояться 19 ноября. Впрочем, эта новость мгновенно вызвала негодование мирового сообщества.

Президент УАФ на своей странице в Facebook посоветовал россиянам готовиться не к контрольным спаррингам, а к выплатам репараций Украине за все то, что они сделали в результате полномасштабного вторжения.

"В Доме футбола впервые с начала полномасштабной войны за Независимость нашего государства вживую состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола. Первый вопрос повестки дня, получивший единогласную поддержку, — обращение к руководству ассоциации футбола Боснии и Герцеговины с просьбой отменить решение о проведении товарищеского матча со сборной РФ, который запланирован на 19 ноября на территории России.

Параллельно обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к игрокам национальной сборной Боснии и Герцеговины с просьбой не участвовать в таком поединке. Исполком УАФ призвал руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром, отстранившим команды из России от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА за их молчаливую поддержку военной агрессии России против Украины.

А россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций за нанесенный ущерб Украине, в том числе и футбольной инфраструктуре нашего государства. Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", — написал Павелко.

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.