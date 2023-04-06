Президент УЕФА оценил возможность возвращения российских клубов и сборных на международную арену

Александер Чеферин считает, что команды РФ должны быть отстранены, ведь война не закончилась.

Переизбранный на пост президента Европейского футбольного сюоза (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос журналистов, планирует ли организация отменять "бан" российских команд.

По его словам, этого точно не произойдет, пока война в Украине продолжается, поскольку нет никаких предпосылок для пересмотра санкций по отношению к стране-агрессору.

"Мое личное мнение таково, что, пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить. У меня сердце разрывается из-за российских спортсменов, которые ни в чем не виноваты и не могут нормально участвовать в наших соревнованиях. Но пока эта война продолжается, пока продолжается это безумие, должна быть такая форма давления", – цитирует Чеферина Sportschau.

Кроме того, глава УЕФА сообщил, что организация не планирует менять свое решение по поводу клубов и сборных Беларуси, которые продолжат участвовать в международных соревнованиях, однако лишены возможности играть матчи на территории своей страны.

В то же время, УЕФА решил лишить Беларусь права на проведение Евро-2025 среди женских сборных до 19 лет.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Позже "бан" был продлен, а российским командам запретили участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

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