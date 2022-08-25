Президенту украинского футбольного клуба отменили пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) рассмотрел апелляцию основателя и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого на пожизненное отстранение от футбольной деятельности.

В июле 2020 года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пожизненно отстранил Собуцкого от футбола из-за избиения арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги "Агробизнес" - "Минай".

Функционер решил обжаловать это решение в CAS и тот частично удовлетворил апелляцию Собуцкого, заменив пожизненный "бан" на дисквалификацию сроком пять лет.

"Спортивный арбитражный суд установил, что примененные со стороны УАФ санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены Дисциплинарными правилами УАФ и являются несоразмерными с действительными обстоятельствами нарушения. В этой связи CAS частично удовлетворил апелляцию Собуцкого О.М. и существенно уменьшил период дисквалификации до пяти лет", - говорится в заявлении на официальном сайте "Агробизнеса".

Добавим, что сейчас 50-летний президент "Агробизнеса" защищает Украину в ВСУ. Команда из Волочиска, которая в сезоне-2021/22 играла в Первой лиге Украины, пропускает текущую кампанию.

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