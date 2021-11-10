При одном условии: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" уже в конце сезона – СМИ

При одном условии: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" уже в конце сезона – СМИ

Камбэк на "Олд Траффорд" может быть недолгим.

Звездный форвард английского " Манчестер Юнайтед " Криштиану Роналду может покинуть клуб после завершения сезона.

Об этом сообщает Express.

Сменить клубную прописку 36-летний португалец может при условии, если "красные дьяволы" не квалифицируются в Лигу чемпионов на сезон 2022/23. Все дело в том, что Роналду не хочет выступать во втором и третьем по престижности еврокубках – Лиге Европы и Лиге конференций соответственно.

Роналду вернулся на "Олд Траффорд" в конце августа 2020 года, подписав контракт с клубом на два года с возможностью продления соглашения еще на сезон.

В составе "Манчестер Юнайтед" во время первого прихода Криштиану провел 292 матча и забил 118 мячей;

В этом сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах, девять забитых голов и одна результативная передача;

"Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. После 11 поединков в активе команды Оле Гунара Сульшера 17 пунктов. От зоны Лиги чемпионов, куда попадают четыре лучшие команды Англии, "манкунианцы" отстают на пять баллов.

Ранее Роналду оторвался на хейтеров после своего очередного рекорда.

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