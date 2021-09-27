"При Шевченко такого не было": Игорь Суркис "разнес" Петракова за его отношение к футболистам

"При Шевченко такого не было": Игорь Суркис "разнес" Петракова за его отношение к футболистам

Глава "бело-синих" эмоционально отреагировал на ситуацию в главной команде страны.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал критику в адрес защитника своей команды Александра Караваева со стороны главного тренера сборной Украины Александра Петракова и конфликт наставника с одним из лидеров "сине-желтых" Русланом Малиновским.

"Я нормально отношусь к кандидатуре Петракова. И я знаю его как человека, который "що має, то несе". Но это первая команда страны.

И мне кажется, что нужно убрать приставку "и.о." Зачем эта приставка? Реброва еще долго можно ждать. Если хотите Реброва, то платите компенсацию. А если не хотите, то назначайте. Говорят, что Петраков, если выведет на ЧМ-2022, то повезет сборную в Катар. А я не уверен в этом.

Считаю, что провальный отбор. Да, с Францией сыграли хорошо, но потеряли свои очки в других матчах. А потом обвиняются игроки "Динамо". Так не вызывайте их в сборную. Не надо.

Такого при Шевченко не было. Если не готов игрок, то не включайте в заявку. Это мудрость тренера. Не нужно выносить это на публику. Сегодня обидели Караваева, а завтра любого другого.

У меня было много разговоров с игроками "Динамо", но это все внутри было. Если публично оскорбляют моего игрока, то как его приводить в чувство? Малиновский, я считаю - ведущий футболист. Нужно договариваться с ним", - цитирует Суркиса сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

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Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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