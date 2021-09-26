"Прибивать будем сразу": фанаты украинского клуба угрожающе обматерили футболистов после неудачного матча (видео 18+)

Игрокам пришлось отвечать перед болельщиками за провальное выступление.

У футболистов криворожского "Кривбасса" состоялся неприятный разговор с фанатами после разгромного поражения от харьковского "Металлиста" со счетом 0:5 в матче 10-го тура Первой лиги Украины.

В Сети было опубликовано видео, как агрессивно настроенные болельщики предъявляют претензии игрокам за их безвольность в проигранном поединке.

"Реже по кальянным ходить нужно, б***ь. Мы в кальянной н***й увидим кого-то - е***о вам будем бить, б***ь. Прибивать будем сразу. Вообще о****и, б***ь. Ни характера, н***я. Расслабились, с**а", - сказал футболистам один из фанатов.

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"Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 9 матчах 20 очков.

"Металлист" (25 баллов в 9 играх) лидирует.

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