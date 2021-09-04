Приближаемся к сотне: Украина выиграла 97-ю медаль Паралимпиады в Токио

Василий Ковальчук добавил в копилку "сине-желтых" еще одну "бронзу".

Украинец Василий Ковальчук завоевал "бронзу" Паралимпиады-2020 в Токио в стрельбе из винтовки лежа на 50 м.

Наш соотечественник был максимально близок к серебряной награде, от нее Василия отделила лишь одна сотая балла.

Эта медаль стала второй для Ковальчука в Токио-2020 и четвертой на Паралимпиадах. Ранее на Играх в столице Японии он завоевал "серебро" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Сейчас в активе Украины на Паралимпиаде в Токио уже 97 медалей: 24 золотых, 46 серебряных и 27 бронзовых. Украина занимает пятое место в медальном зачете.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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