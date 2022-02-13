Приближаются к лидеру: Яремчук помог "Бенфике" одержать очередную волевую победу в Примейре

Приближаются к лидеру: Яремчук помог "Бенфике" одержать очередную волевую победу в Примейре

Украинец присоединился к победному голу своей команды.

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на домашнем поле обыграла "Санта-Клару" со счетом 2:1 .

Гости воспользовались ошибками в обороне "орлов" в середине первого тайма. На 21-й минуте Мохеби открыл счет в матче.

Но в начале второй половины встречи хозяева смогли перевернуть игру. Сначала на 60-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес сравнял счет.

А через две минуты тот же Нуньес вывел "Бенфику" вперед. Голевую передачу на Дарвина отдал украинский нападающий Роман Яремчук.

В текущем сезоне чемпионата Португалии 26-летний форвард сборной Украины принял участие в 15 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 ассиста.

Несмотря на победу, "Бенфика" продолжает находиться на третьей позиции, отставая от второго "Спортинга" на 4 очка, а от лидера чемпионата "Порту" - на 10.

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