Приблизилась к историческому рекорду: японка выиграла олимпийское "золото" в 13 лет

Момидзи Нисия - вторая самая молодая обладательница золотой медали на летних Олимпийских играх.
13-летняя японская спортсменка Момидзи Нисия стала чемпионкой Олимпийских игр-2020 в скейтбордингу.
Юная японка завоевала золотую медаль в дисциплине "стрит", показав результат - 15,26 балла.
Момидзи завоевала "золото" домашней Олимпиады в возрасте 13 лет и 330 дней. Таким образом, Нисия стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов за всю историю летних Игр.
Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине, когда ей было 13 лет и 268 дней.
Интересно, что бразилийке Раиссе Леал, которая заняла второе место в скейтбординге сразу за Нисией, также 13 лет. "Бронзу" добыла 16-летняя японка Фуна Накаяма.
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- На Играх в Токио скейтбординг дебютировал в олимпийской программе. Также здесь впервые представлены каратэ, серфинг и спортивное скалолазание.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Перед стартом третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.
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