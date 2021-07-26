Приблизилась к историческому рекорду: японка выиграла олимпийское "золото" в 13 лет

Приблизилась к историческому рекорду: японка выиграла олимпийское "золото" в 13 лет

Момидзи Нисия - вторая самая молодая обладательница золотой медали на летних Олимпийских играх.

13-летняя японская спортсменка Момидзи Нисия стала чемпионкой Олимпийских игр-2020 в скейтбордингу.

Юная японка завоевала золотую медаль в дисциплине "стрит", показав результат - 15,26 балла.

Момидзи завоевала "золото" домашней Олимпиады в возрасте 13 лет и 330 дней. Таким образом, Нисия стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов за всю историю летних Игр.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине, когда ей было 13 лет и 268 дней.

Интересно, что бразилийке Раиссе Леал, которая заняла второе место в скейтбординге сразу за Нисией, также 13 лет. "Бронзу" добыла 16-летняя японка Фуна Накаяма.

Associated Press

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На Играх в Токио скейтбординг дебютировал в олимпийской программе. Также здесь впервые представлены каратэ, серфинг и спортивное скалолазание.

и Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Перед стартом третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

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