Приблизили отставку Кумана: "Атлетико" разобрался с "Барселоной" в главной битве тура Ла Лиги

Приблизили отставку Кумана: "Атлетико" разобрался с "Барселоной" в главной битве тура Ла Лиги

Голы Тома Лемара и Луиса Суареса принесли "матрасникам" домашнюю победу над "блаугранас".

Мадридский "Атлетико" нанес поражение "Барселоне" в матче 8-го тура Ла Лиги, который состоялся на "Ванда Метрополитано" в столице Испании. Команда Диего Симеоне победила со счетом 2:0.

Результат принципиального противостояния был определен еще в первом тайме. На 23-й минуте Тома Лемар вывел "матрасников" вперед после передачи Луиса Суареса.

Перед перерывом хозяева удвоили преимущество в счете. "Сине-гранатовые" обрезались в атаке, что позволило мадридцам организовать быстрый контрвыпад. Теперь Лемар ассистировал Суаресу, а уругвайский нападающий хладнокровным ударом в угол поразил ворота своего бывшего клуба.

"Атлетико" (17 очков) сравнялся с "Реалом" на вершине турнирной таблицы Примеры. Правда, "сливочные" провели на одну игру меньше.

"Барселона" (12 баллов) занимает лишь 9-е место. В последнее время СМИ все чаще пишут о возможном увольнении главного тренера Рональда Кумана . Особенно на фоне неудач каталонцев в Лиге чемпионов - клуб стартовал в групповом раунде разгромными поражениями от "Баварии" (0:3) и "Бенфики" (0:3).

. Особенно на фоне неудач каталонцев в Лиге чемпионов - клуб стартовал в групповом раунде разгромными поражениями от "Баварии" (0:3) и "Бенфики" (0:3). В следующих матчах Ла Лиги, которые состоятся после перерыва на игры национальных сборных, "Атлетико" 24 октября примет "Реал Сосьедад", а "Барселона" 17 октября дома будет противостоять "Валенсии".

Читайте также: Троллинг по-испански: фанаты соперника поиздевались над "Барселоной" после матча Ла Лиги (видео)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку