Приблизился к рекорду: Довбик принес "Днепру-1" непростую победу в погоне за титулом УПЛ (видео)

Команда Александра Кучера не пустила "Шахтер" в отрыв на вершине чемпионата.

"Днепр-1" на выезде одолел "Минай" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1 .

Днепрянам долго не удавалось распечатать ворота соперника, однако в конце встречи подопечные Александра Кучера дожали неуступчивого оппонента.

Победный гол на 79-й минуте забил Артем Довбик, который на дальней штанге ударом головой замкнул подачу с левого фланга от Александра Пихаленка.

Для Довбика это 23-й гол в этом сезоне чемпионата Украины. Он обошел показатели Сергея Реброва, Максима Шацких и Алекса Тейшейры, у которых было по 22 мяча за сезон.

Бомбардирский рекорд в истории УПЛ принадлежит экс-форварду донецкого "Шахтера" Генриху Мхитаряну – 25 голов. Таким образом, у Довбика есть еще четыре матча до завершения чемпионата, чтобы превзойти это достижение.

"Днепр-1" (61 очко) занимает второе место в УПЛ, за четыре тура до финиша отставая от "Шахтера" на два балла. "Минай" (26 пунктов) идет в зоне переходных матчей, на 13-й позиции.

В следующем туре днепряне 19 мая встретятся с "Колосом", а закарпатцы 20 мая на выезде сыграют с "Черноморцем".

Читайте также:

Историческое событие: "Полесье" досрочно оформило выход в УПЛ

Шестая победа подряд: "Заря" за тайм разнесла аутсайдера УПЛ и поравнялась с "Днепром-1"

После 11 лет отсутствия в элите: известный украинский клуб досрочно вышел в УПЛ