Приблизился к рекорду: Довбик принес "Днепру-1" непростую победу в погоне за титулом УПЛ (видео)

Команда Александра Кучера не пустила "Шахтер" в отрыв на вершине чемпионата.
"Днепр-1" на выезде одолел "Минай" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1.
Днепрянам долго не удавалось распечатать ворота соперника, однако в конце встречи подопечные Александра Кучера дожали неуступчивого оппонента.
Победный гол на 79-й минуте забил Артем Довбик, который на дальней штанге ударом головой замкнул подачу с левого фланга от Александра Пихаленка.
Как Артем Довбик забивал очень важный гол для Днепра-1 #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/9xokbhYtRA— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 15, 2023
Для Довбика это 23-й гол в этом сезоне чемпионата Украины. Он обошел показатели Сергея Реброва, Максима Шацких и Алекса Тейшейры, у которых было по 22 мяча за сезон.
Бомбардирский рекорд в истории УПЛ принадлежит экс-форварду донецкого "Шахтера" Генриху Мхитаряну – 25 голов. Таким образом, у Довбика есть еще четыре матча до завершения чемпионата, чтобы превзойти это достижение.
"Днепр-1" (61 очко) занимает второе место в УПЛ, за четыре тура до финиша отставая от "Шахтера" на два балла. "Минай" (26 пунктов) идет в зоне переходных матчей, на 13-й позиции.
В следующем туре днепряне 19 мая встретятся с "Колосом", а закарпатцы 20 мая на выезде сыграют с "Черноморцем".
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