Приблизился к рекорду: Селезнев забил дебютный гол за "Минай", но этого не хватило для победы

Приблизился к рекорду: Селезнев забил дебютный гол за "Минай", но этого не хватило для победы

Закарпатский клуб продлил безвыигрышную серию в Чемпионате Украины до 13 матчей.

"Минай" и "Ингулец" сыграли вничью в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счётом 2:2 .

Подопечные Сергея Лавриненко вышли вперед на 28-й минуте, когда забитым мячом отличился Максим Ковалев.

Еще до перерыва команда Игоря Леонова сумела не только отыграться, но и повести в счете. На 39-й минуте Евгений Селезнев забил свой дебютный гол в составе закарпатского клуба.

Этот мяч стал для Селезнева 117-м в УПЛ. Нападающий пытается побить рекорд результативности в истории Чемпионата Украины, который принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких (по 123 гола).

В компенсированное к первому тайму время Олег Горин вывел "Минай" вперед. Однако удержать победу закарпатцам не удалось - Михаил Плохотнюк забил на 80-й минуте и спас для "Ингульца" ничью.

Отметим, что хозяева завершали матч в меньшинстве. В компенсированное ко второму тайма время вторую желтую карточку получил Михаил Месхи.

"Минай" (9 очков) остался на предпоследнем, 15-м месте в УПЛ. Закарпатский клуб не знает вкуса побед уже 13 поединков во внутреннем первенстве. Последний раз минайцы 31 июля выигрывали у "Александрии" (1:0).

"Ингулец" (10 баллов) расположился ступенькой выше своих сегодняшних соперников. Подопечные Лавриненко не могут выиграть в течение восьми матчей в УПЛ. В последний раз петровцы 28 августа обыгрывали "Мариуполь" (3:0).

В следующих матчах УПЛ "Минай" 24 ноября примет "Колос", а "Ингулец" 28 ноября дома сыграет с "Шахтером".

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