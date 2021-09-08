Прибыл на роскошном авто и похвастался трюками: Роналду готовится к дебюту за "Манчестер Юнайтед"

Прибыл на роскошном авто и похвастался трюками: Роналду готовится к дебюту за "Манчестер Юнайтед"

Португалец отсидел 5-дневный карантин и уже тренируется вместе с командой.

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду собирается дебютировать за английский клуб после своего возвращения. 36-летний португалец отсидел обязательный 5-дневный карантин для всех невакцинированных, кто прибывает в Англию, и уже приступил к тренировкам с "красными дьяволами".

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На дебютное занятии лучший бомбардир в истории футбола приехал на элитной Lamborghini Urus стоимостью 180 тысяч евро. Sky Sports опубликовал видео, как Криштиану за рулем прибывает на базу МЮ. Португалец в солнцезащитных очках помахал журналистам и показал поднятый вверх большой палец.

Cristiano Ronaldo arrives for his first day of full training ahead of his potential second Manchester United debut this weekend pic.twitter.com/dt1sI1nFM6 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 8, 2021

По прибытии на клубную базу Роналду имел разговор с главным тренером "манкунианцев" Уле Гуннаром Сульшером, с которым когда-то играл бок о бок на "Олд Траффорд".

После беседы Криштиану представили всей команде и он принял участие в первой тренировке. Португалец уверенно работал с мячом и даже показал несколько трюков, эффектно пожонглировав.

"Словно он никуда и не уходил", - подписала видеоролик пресс-служба "манкунианцев".

Дебютный матч за МЮ после своего камбэка Роналду может провести уже в субботу, 11 сентября. В этот день "красные дьяволы" на "Олд Траффорд" сойдутся с "Ньюкаслом". Болельщики с нетерпением ждут увидеть Криштиану на поле, все билеты на игру уже давно проданы.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе "манкунианцев" Криштиану провел 292 матчей и забил 118 мячей.

За трансфер Роналду МЮ заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере до 8 миллионов евро в зависимости от выступлений португальца. Криштиану подписал контракт по схеме 2+1 .

. После трех туров "красные дьяволы" с 7 очками занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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