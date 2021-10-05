Прицел на мундиаль: сборная Украины потренировалась в Киеве перед решающими матчами отбора ЧМ-2022

Прицел на мундиаль: сборная Украины потренировалась в Киеве перед решающими матчами отбора ЧМ-2022

Именинник Николай Шапаренко получил неожиданный презент от национальной команды.

Сборная Украины начала тренировочный сбор перед октябрьским поединками квалификации к Чемпионату мира-2022.

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Вечером 4 октября главная команда страны провела первое занятие на НТК им. В. Банникова.

В начале тренировки исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков поздравил с днем рождения Николая Шапаренко и от имени всей команды подарил имениннику футболку с автографами всех партнеров и номером 23. Именно столько лет исполнилось полузащитнику киевского "Динамо".

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Далее сборная приступила к первому на сборе занятию, которое было восстановительным. В лагере национальной команды осталось 24 исполнителя. 22 из них начали разминку, через 15 минут после начала к команде присоединился Андрей Ярмоленко, прибывший на тренировку прямо из аэропорта.

Зато Игорь Харатин прибыл чуть позже, поэтому сразу отправился в гостиницу. После ужина команду ждало теоретическое занятие.

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5 октября сборная Украины проведет еще два занятия, утром и вечером - "сине-желтые" будут готовиться к следующему матчу с Финляндией.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сборная Украины понесла серьезные потери перед судьбоносными матчами отбора на ЧМ-2022.

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В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Сбор национальной команды начался 4 октября в Киеве;

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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