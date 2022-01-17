Прицел на Пекин: украинский скелетонист завоевал лицензию на Олимпиаду-2022

Владислав Гераскевич во второй раз выступит на зимних Играх.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отобрался на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Об этом сообщил сам спортсмен у себя в Instagram.

"Мы это сделали. Мы выбороли олимпийскую лицензию и едем на зимние Олимпийские игры в Китай. Невероятное историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта.

Просто представьте, еще в 2014 году в нашей стране (а это всего 7 лет назад) не существовало вида спорта "скелетон". А теперь Украина во второй раз будет представлена ​​на Олимпийских играх в ледовой версии Формулы-1.

Не имея никаких условий для тренировок на родине, имея огромное количество препятствий и трудностей, мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю", - написал Гераскевич в соцсети, поблагодарив всех за поддержку.

Для 23-летнего Гераскевича Олимпиада в Пекине станет второй в карьере. На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане он занял 12-е место .

. В сезоне-2021/22 Гераскевич выступил на 8 этапах Кубка мира и стал 16-м в общем зачете. Кроме того, украинец установил личный рекорд, финишировав на шестой позиции на этапе Кубка мира в Сигулде.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.

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