Прицел на Токио: украинские боксеры поделились ожиданиями перед поездкой на Олимпиаду-2020

Прицел на Токио: украинские боксеры поделились ожиданиями перед поездкой на Олимпиаду-2020

В столице Японии нашу страну в этом виде спорта будут представлять 5 спортсменов.

Сборная Украины по боксу готова отправиться на Олимпийские игры-2020. В день вылета в Токио нашей команде устроили проводы, рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 июля.

На олимпийском турнире по боксу Украину представят пять спортсменов - Николай Буценко, Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Цотне Рогава и единственная женщина в команде - Анна Лысенко.

Еще один украинский боксер, который имел лицензию на эти Игры их пропустит - Евгений Барабанов не сможет выступить из-за проваленного допинг-теста.

Перед вылетом спортсмены рассказали, что в последнее время максимально все свои тренировки сместили на утро. Это было сделано для того, чтобы легче и быстрее адаптироваться к смене часовых поясов. Разница во времени между Украиной и Японией составляет 6 часов.

Главный тренер мужской сборной Украины по боксу Леонид Лоивский отметил, что украинцы собираются побороться за самые высокие результаты: "Все нацелены на победу".

Участник соревнований в Токио Ярослав Харциз рассказал, что не мог дождаться Игорь, а теперь пришло время показать себя: "Я долго ждал Олимпийских игр, мечтал о них и сейчас то время, когда нужно собрать все свои силы в кулак и волю".

"Именно себе желаю веры в себя, прежде всего, просто делать то, что нужно", - сказала единственная женщина в боксерской сборной Анна Лысенко.

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Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что звезда украинского тенниса Марта Костюк снялась с Олимпиады-2020 из-за травмы. А в составе сборной Украины по борьбе состоялась экстренная замена - вместо травмированной Алины Грушиной в Токио выступит Татьяна Кот.

Кроме того, украинку Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, отправили на самоизоляцию по прибытии в Токио.

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