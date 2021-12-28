Придется лечь под нож: "Челси" до конца сезона потерял 50-миллионного защитника

Придется лечь под нож: "Челси" до конца сезона потерял 50-миллионного защитника

25-летний англичанин травмировался в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл не сыграет до конца сезона-2021/22 из-за травмы колена, которую получил в конце ноября в поединке группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Об этом сообщает издание GOAL.

Лондонский клуб рассчитывал, что 25-летний футболист сможет избежать хирургического вмешательства, однако оптимистический прогноз не сбылся. В ближайшее время англичанин перенесет операцию.

Чилуэлл стал игроком "Челси" летом 2020 года. За переход защитника сборной Англии лондонцы заплатили "лисам" 50 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Чилуэлл сыграл за "пенсионеров" 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время "Челси" занимает третье место в таблице Чемпионата Англии. От текущего лидера - "Манчестер Сити" - команда Томаса Тухеля отстает на шесть очков.

В 20-м туре АПЛ "синие" 29 декабря примут "Брайтон". Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

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