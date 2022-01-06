Придется простоять первый тайм: "Аталанта" Малиновского одержит техническую победу в Серии А

Придется простоять первый тайм: "Аталанта" Малиновского одержит техническую победу в Серии А

Соперник не явится на игру из-за COVID-19

В Серии А перенесен, а может впоследствии и вообще отменен, ряд поединков 20-го тура из-за вспышки коронавируса в лагерях команд.

Так, сразу четыре матча этого игрового дня не состоятся в запланированное время. Все дело в том, что организаторы соревнования намерены игнорировать запреты органов здравоохранения и засчитывать технические поражения командам, которые не появились на матче. Об этом сообщает SportMediaset.

В частности, не будут сыграны матчи с участием действующего чемпиона "Интера" и "Аталанты" украинца Руслана Малиновского. Также перенесены и две другие игры: "Салернитана" – "Венеция" и "Фиорентина" – "Удинезе".

Отметим, что "Интер" должен был в 20 туре помериться силами с "Болоньей", старт этой игры был запланирован на 6 января в 13:30 по киевскому времени. Впрочем, "нерадзурри" засчитают техническую победу из-за неявки оппонента, которого и "накрыл" COVID-19. Несмотря на это, футболист миланцев вышли на поле, чтобы им засчитали три очка.

Аналогичная ситуация произойдет в 17:30 с "Аталантой", которая должна была принимать "Торино". Из-за COVID-19 у "быков" и дальнейшую неявку на матч коллектив Малиновского также одержит техническую победу. Правда, придется выйти и простоять первые 45 минут на поле.

Интересно, что Руслан оказался в заявке "бергамасков" на эту встречу.