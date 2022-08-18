"Придется пройти через ад": промоутер Усика рассказал, чего ждать от реванша с Джошуа

Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк прокомментировал предстоящий реванш против Энтони Джошуа, который состоится в субботу, 20 августа в Саудовской Аравии:

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк считает, что вторая встреча его клиента с британцем Энтони Джошуа будет совсем не похожа на первый бой.

Об этом Красюк заявил в комментарии Общественному.

"Первое — я уверен, что этот бой будет совершенно не похож на первый поединок. Второе — Джошуа очень многое терять в этом поединке, поэтому он приложит максимальные усилия для того, чтобы применить свои сильные качества и одолеть Александра в первой половине боя.

Думаю, что Александру придется пройти через ад в первых шести раундах. Всю силу, всю мощь, которой владеет Джошуа, он будет пытаться направить на Александра в начале поединка. Однако эта информация не секретная, все мы люди из бокса, все мы понимаем, что другого шанса у Джошуа не будет.

Вряд ли он прибегнет к той концепции, которая была в первом поединке, то есть перебоксировала Усика. Это маловероятно, поэтому мы ожидаем очень интересный поединок, пожалуй, гораздо более интересный, чем первый", — отметил Красюк.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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