"Приедут домой и будут поддерживать войну": украинский призер Паралимпиады-2024 разнес россиян

Украинский легкоатлет Александр Литвиненко после завоевания "бронзы" в прыжках в длину на Паралимпийских играх-2024 в Париже раскритиковал допуск к соревнованиям российских спортсменов.

Литвиненко подчеркнул, что на самом деле атлеты из государства-агрессора отнюдь не "нейтральные", и после возвращения в РФ продолжат поддерживать захватническую войну, которую их страна ведет против Украины.

Украинец также добавил, что проиграл "недоразумению", имея в виду россиянина Евгения Торсунова, которому отдали золотую награду.

"Февраль-март я провел в подвале, нормально не спал, не мог тренироваться. А они, "нейтральные" россияне, себе тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Никто из них не "нейтральный", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с "героями "СВО", депутатами – теми, кто нас убивает.

Очень доволен, это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада, может последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немного скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Из-за этого я имею обиду, не на кого-то, а на себя.

Это самая важная, самая тяжелая медаль в моей жизни. Но я бы без раздумий ее отдал, чтобы еще раз увидеть своего пропавшего без вести друга", – сказал Литвиненко в комментарии для Суспильне Спорт.

Для Литвиненко это дебютная медаль по карьере на Паралимпиадах. Он также является бронзовым призером чемпионатов мира по прыжкам в длину 2019 и 2023 годов.

После пятого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает десятое место в медальном зачете, имея в своем активе 35 наград – 5 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. По количеству выигранных медалей наша команда идет на пятой позиции.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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