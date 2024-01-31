"Приедут российские киллеры": Камбосос рассказал, как будет готовиться к титульному бою с Ломаченко

К поединку с Василием Ломаченко австралийцу будут помогать готовиться представители страны-агрессора.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос рассказал, что к бою против экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко ему будут помогать готовиться россияне.

"У меня очень хороший тренер – Антон, один из главных олимпийских тренеров России. К нам приедут российские киллеры. Бывшие советские киллеры приедут, чтобы проверить меня и дать мне возможность подготовиться.

Очевидно, я проделал много работы в Америке, но на этом этапе мне не нужна Америка для моего лагеря. Мой стиль нужно оттачивать против ребят, которые имеют европейский, российский стиль, советский стиль, украинский стиль. Это то, что мне нужно.

У меня есть тренер, который… Это его хлеб с маслом, он знает этот стиль и знает спарринг-партнеров. Мы привезем правильных ребят в Австралию", – сказал Камбосос в комментарии FightHype.

Поединок Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.

Всего на счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

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