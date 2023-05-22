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"Приглашаем посмотреть на "русский мир": клубы УПЛ пристыдили "Барселону" из-за видео к россиянам

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Приглашаем посмотреть на "русский мир": клубы УПЛ пристыдили "Барселону" из-за видео к россиянам

Игроки "Барселоны" Серхи Роберто и Алехандро Бальде/коллаж — twitter.com/clubdnipro1

Украинские клубы отреагировали на скандальное обращение игроков каталонцев к фанатам из страны-террориста.

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) в своих соцсетях отреагировали на позорное видеообращение футболистов "Барселоны" к фанатам из России.

Накануне игроки "сине-гранатовых" Алекс Бальде и Серхи Роберто снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после выигрыша чемпионата Испании. В нем они назвали фанатов из РФ "частью этой победы" и пообещали "скоро увидеться" с ними.

Это вызвало громкий скандал. Поклонники футбола со всего мира заполонили соцсети каталонского клуба комментариями с осуждением действий игроков "блаугранас". На ролик, снятый для официального транслятора матчей Ла Лиги в стране-террористе, также отреагировали команды УПЛ.

"Шахтер" Донецк

"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки "Барселоны" Серхи Роберто и Алехандро Бальде записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и сейчас находятся на лечении в Барселоне", – говорится в заявлении "горняков".

"Динамо" Киев

"Мы искренне рекомендуем игрокам "Барселоны" переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России", – говорится в сообщении столичного клуба.

"Днепр-1"

"Весь цивилизованный мир поддерживает Украину на пути героической борьбы против жестокого захватчика, за что наша большая благодарность. Но, в то же время, игроки большого клуба поздравляют болельщиков из недостраны. Часть вашей победы, говорите? И этот дом, разрушенный рашистской ракетой, тоже?" – говорится в посте днепрян.

"Заря" Луганск

"Приглашаем в Запорожье игроков "Барселоны", записывающих обращение к болельщикам из России, посмотреть на "русский мир", – говорится в сообщении луганцев.

Запрошуємо в Запоріжжя гравців @fcbarcelona, які записують звернення до вболівальників з росії, подивитися на «русский мир»!

Опубліковано FC Zorya Luhansk Неділя, 21 травня 2023 р.

"Минай"

"Интересно, если болельщики из России – часть большой победы "Барселоны". Можно ли теперь считать Сержи Роберто частью разрушений и убийств, которые его "друзья" совершили в Украине?", – написал закарпатский клуб.

Цікаво, якщо вболівальники з росії - частина великої перемоги «Барселони». Чи можна тепер вважати Сержі Роберто частиною руйнувань та вбивств, які його «друзі» вчинили в Україні?!

Опубліковано FC Minaj Неділя, 21 травня 2023 р.

"Рух" Львов

"Барселона", у вас все хорошо? Благодарность рашистам? За что? Возможно, за разрушенные украинские города? За убийство гражданских и детей? Спорт вне политики? А что вы скажете, взглянув на стадион в Бахмуте?", – говорится в посте львовян.

@fcbarcelona у вас все гаразд? Подяка рашистам? За що? Можливо за зруйновані українські міста? За вбивство цивільних і дітей? Спорт поза політикою? А що ви скажете поглянувши на стадіон у Бахмуті?

Опубліковано ФК "Рух" Львів Неділя, 21 травня 2023 р.

"Десна" Чернигов

Ждем "Барселону" в Черниговской области! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.

У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, потерявших свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья-оккупанты как раз "подготовили" его для игры", – написал в Facebook черниговский клуб, который был вынужден сняться с сезона УПЛ-2022/23 из-за разрушенной армией РФ спортивной инфраструктуры.

Чекаємо "Барселону" @fcbarcelona на Чернігівщині! З нашого міста дуже зручно вітати уболівальників країни-терориста під...

Опубліковано ФК Десна Неділя, 21 травня 2023 р.

Ранее сообщалось, что звездный форвард "Барселоны" Роберт Левандовски отреагировал на скандальное обращение своих одноклубников к болельщикам из России.

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