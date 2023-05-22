"Приглашаем посмотреть на "русский мир": клубы УПЛ пристыдили "Барселону" из-за видео к россиянам

Украинские клубы отреагировали на скандальное обращение игроков каталонцев к фанатам из страны-террориста.

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) в своих соцсетях отреагировали на позорное видеообращение футболистов "Барселоны" к фанатам из России.

Накануне игроки "сине-гранатовых" Алекс Бальде и Серхи Роберто снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после выигрыша чемпионата Испании. В нем они назвали фанатов из РФ "частью этой победы" и пообещали "скоро увидеться" с ними.

Это вызвало громкий скандал. Поклонники футбола со всего мира заполонили соцсети каталонского клуба комментариями с осуждением действий игроков "блаугранас". На ролик, снятый для официального транслятора матчей Ла Лиги в стране-террористе, также отреагировали команды УПЛ.

"Шахтер" Донецк

"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки "Барселоны" Серхи Роберто и Алехандро Бальде записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и сейчас находятся на лечении в Барселоне", – говорится в заявлении "горняков".

Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці @FCBarcelona @SergiRoberto10 та Алехандро Бальде записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей, знищує наші міста. pic.twitter.com/f1vN5MTe4i — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 21, 2023

"Динамо" Киев

"Мы искренне рекомендуем игрокам "Барселоны" переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России", – говорится в сообщении столичного клуба.

Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК «Барселона» переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь у чемпіонаті росії.#russiaisaterroriststate #disrespect @FCBarcelona pic.twitter.com/tuonEo9IPd — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 21, 2023

"Днепр-1"

"Весь цивилизованный мир поддерживает Украину на пути героической борьбы против жестокого захватчика, за что наша большая благодарность. Но, в то же время, игроки большого клуба поздравляют болельщиков из недостраны. Часть вашей победы, говорите? И этот дом, разрушенный рашистской ракетой, тоже?" – говорится в посте днепрян.

Whole civilized world supports Ukraine on the way of heroic struggle against cruel invader. We are very grateful for this. But at same time, the players of the big club welcome fans from russia.

Part of your victory you say? And this building destroyed by a rashist rocket too? pic.twitter.com/nJBEL18Zkq — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 21, 2023

"Заря" Луганск

"Приглашаем в Запорожье игроков "Барселоны", записывающих обращение к болельщикам из России, посмотреть на "русский мир", – говорится в сообщении луганцев.

Запрошуємо в Запоріжжя гравців @fcbarcelona, які записують звернення до вболівальників з росії, подивитися на «русский мир»! Опубліковано FC Zorya Luhansk Неділя, 21 травня 2023 р.

"Минай"

"Интересно, если болельщики из России – часть большой победы "Барселоны". Можно ли теперь считать Сержи Роберто частью разрушений и убийств, которые его "друзья" совершили в Украине?", – написал закарпатский клуб.

Цікаво, якщо вболівальники з росії - частина великої перемоги «Барселони». Чи можна тепер вважати Сержі Роберто частиною руйнувань та вбивств, які його «друзі» вчинили в Україні?! Опубліковано FC Minaj Неділя, 21 травня 2023 р.

"Рух" Львов

"Барселона", у вас все хорошо? Благодарность рашистам? За что? Возможно, за разрушенные украинские города? За убийство гражданских и детей? Спорт вне политики? А что вы скажете, взглянув на стадион в Бахмуте?", – говорится в посте львовян.

@fcbarcelona у вас все гаразд? Подяка рашистам? За що? Можливо за зруйновані українські міста? За вбивство цивільних і дітей? Спорт поза політикою? А що ви скажете поглянувши на стадіон у Бахмуті? Опубліковано ФК "Рух" Львів Неділя, 21 травня 2023 р.

"Десна" Чернигов

Ждем "Барселону" в Черниговской области! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.

У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, потерявших свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья-оккупанты как раз "подготовили" его для игры", – написал в Facebook черниговский клуб, который был вынужден сняться с сезона УПЛ-2022/23 из-за разрушенной армией РФ спортивной инфраструктуры.

Чекаємо "Барселону" @fcbarcelona на Чернігівщині! З нашого міста дуже зручно вітати уболівальників країни-терориста під... Опубліковано ФК Десна Неділя, 21 травня 2023 р.

Ранее сообщалось, что звездный форвард "Барселоны" Роберт Левандовски отреагировал на скандальное обращение своих одноклубников к болельщикам из России.

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