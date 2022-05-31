"Приглашаю их к себе домой": украинский теннисист раскритиковал руководителей ATP за позицию по отношению к россиянам и белорусам

"Приглашаю их к себе домой": украинский теннисист раскритиковал руководителей ATP за позицию по отношению к россиянам и белорусам

Известный украинский теннисист Денис Молчанов остался недоволен решением чиновников Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в отношении представителей России и Беларуси.

Так, 35-летний спортсмен раскритиковал позицию ATP по поводу их лояльного отношения к теннисистам из РФ и Беларуси.

Слово Молчанова цитирует BTU.

"Для меня это очень сложная ситуация. Российские игроки не представляют российскую власть, мы долгое время дружим. С другой стороны, невозможно разделить власть и ее граждан, когда речь идет о стране. Если говорить в общем, то идет война и каждый, кто имеет отношение к захватчикам, должен быть наказан. Мы теряем семьи, друзей, дома. Украина страдает уже так долго.

Лично я не чувствую поддержки от теннисного сообщества. Я должен чувствовать поддержку от АТР, но руководство мужского Тура наказывает всех игроков (не начисляя очки за выступление на Уимблдоне) и скорее поддерживает россиян. Со стороны Туров это очень странное решение, по-моему.

Мой дом находятся в трех километрах от Бучи и Ирпеня в Киевской области. Мы все знаем, что там произошло. Я хотел бы, чтобы теннисные чиновники приехали ко мне домой и посмотрели, какой там все выглядит. Я приглашаю их домой. Возможно, тогда они поймут, что происходит. Возможно, тогда они изменят свои взгляды?", — сказал Молчанов.

Добавим, совсем недавно организаторы Wibledon приняли решение, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины. Таким образом, Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

Впрочем, соответствующее решение осудило ATP и, как следствие, решило не засчитывать очки в свой рейтинг за выступление теннисистов на британском турнире. По аналогичному примеру последовали и WTA с ITF.

Wimbledon-2022 должен состояться с 27 июня по 10 июля в лондонском пригороде Уимблдон.

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