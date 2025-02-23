Пригласил "станцевать": Паркер остроумно обратился к Усику после яркой победы над Баколе

Временный чемпион мира по версии WBO в суперхтяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал победу над конголезским боксером Мартином Баколе в бою, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Новозеландец выразил желание провести титульный поединок с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

Сразу после своей победы над Баколе он остроумно обратился к украинскому чемпиону, пригласив его "станцевать" в ринге.

"Кто следующий? Как я могу получить бой за титул? Как я могу стать чемпионом мира снова? Если Усику нужен партнер для танцев, я попрошу дядю Фрэнка (промоутер Фрэнк Уоррен – прим.) организовать этот поединок. Но я хочу биться за титул и снова стать чемпионом мира.

Я буду биться с кем угодно и со всеми. Саудовская Аравия – это что-то невероятное. Четыре боя, четыре победы. Слава Богу, спасибо Турки и всем, кто был привлечен к этому", – сказал Паркер.

Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде. Изначально Джозеф должен был биться с обладателем титулов IBF Даниелем Дюбуа, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции. Его согласился заменить африканец, который ранее пригрозил "вырубить" Усика.

Победитель боя Дюбуа – Паркер должен был стать следующим соперником Усика. Об этом украинский боксер сам недавно заявил, изъявив желание снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. После того, как поединок британца с новозеландцем сорвался, Александр подтвердил, что и дальше хочет биться с Дюбуа.

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