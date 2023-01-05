"Пригласит меня в свой лагерь": британский супертяжеловес сделал прогноз на бой Усика с Фьюри

Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен прокомментировал потенциальный поединок между чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 30-летнего представителя Великобритании, "Цыганский король" победит украинского боксера в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

"Я думаю, что победит Фьюри. Я считаю, что он слишком большой. Если откровенно, Усик – не большой боец, не самый сильный физически человек на планете. Мне кажется, что Тайсон к нему подберется.

Они оба – лучшие таланты этого поколения супертяжеловесов. Фьюри – особенный парень. У него есть вайб этих особенных спортсменов, которые умеют делать все. Вероятно, Усик находится на том же уровне, но нельзя избежать разницы в габаритах, поскольку она огромная. И речь идет не только о росте, Фьюри намного больше Усика", – сказал Аллен в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Также британец рассказал, что Усик приглашал его в свой тренировочный лагерь для подготовки к бою с Фьюри.

"Усик сам говорил мне, что когда будет биться с Фьюри, то пригласит меня в свой лагерь. Стилистически я идеален для подготовки к Фьюри. Если этот бой состоится, то будет несколько интересных звонков. Один – от команды Усика мне, а второй – от меня Фьюри. Я скажу ему: "Я еду в Украину, друг, если ты не против", – резюмировал Аллен.

Ожидается, что поединок за звание "абсолюта" в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится весной этого года. Официально дату и место боя еще не объявляли.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 4 декабря 2022 года "Цыганский король" вернулся в ринг и нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору.

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