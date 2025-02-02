Пригрозил нокаутом: известный боксер назвал раунд, в котором победит Усика

Мартин Баколе считает, что также досрочно одолеет Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Конголезский боксер супертяжелого веса Мартин Баколе оценил свои шансы в возможных поединках против других бойцов дивизиона.

31-летний африканец заявил, что он способен победить всех топовых соперников, в том числе и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

По словам Баколе, он сможет нокаутировать Усика в шестом раунде. Также он считает, что еще быстрее одержит досрочные победы над экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

"Если я подерусь с Энтони Джошуа, то нокаутирую его где-то между первым и четвертым раундами. Я его точно нокаутирую, он не пройдет четвертый раунд.

Даниель Дюбуа? Я нокаутирую его в первом или втором раунде.

Александр Усик? Это трудный поединок. Хороший бой, но я остановлю его в шестом раунде", – сказал Баколе в комментарии talkSPORT Boxing.

На профессиональном ринге Баколе провел 22 поединка, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом). Единственное поражение он потерпел в октябре 2018 года от американца Майкла Хантера, которого Усик победил еще в 2017 году, когда выступал в крузервейте.

Смотрите также: "Он ноунейм": в Сети приобрело популярность видео, как Фьюри четыре года назад не верил в Усика

Также читайте В Сети завирусилось видео, как жена Усика эмоционально поддерживала его в реванше с Фьюри

Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого раньше уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр отдыхает, ожидая результата титульного поединка между Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Читайте также:

Промоутер назвал следующего соперника Усика: с кем будет биться украинский чемпион

Экс-тренер Усика отреагировал на его победу в реванше с Фьюри и посоветовал украинцу завершить карьеру

"Вы сумасшедшие": экс-чемпион мира поставил под сомнение величие Усика после реванша с Фьюри