Приложился экс-звезда "Шахтера": "Челси" с брутальным удалением новичка в очередной раз провалился в АПЛ (видео)

"Синие" уступили в дерби и остаются лишь десятыми в турнирной таблице.

"Челси" проиграл "Фулхэму" в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Лондонское дерби на стадионе "Крейвен Коттедж" завершилось со счетом 2:1 .

На 25-й минуте хозяев вывел вперед бывший вингер донецкого "Шахтера" Виллиан. Команда Грэма Поттера отыгралась на старте второго тайма – счет сравнял Калиду Кулибали.

На 58-й минуте "синие" остались в меньшинстве. Звездный новичок клуба Жоау Фелиш, для которого это был дебютный матч за "Челси", прямыми ногами влетел в соперника в центральном круге. За грубый фол арбитр наказал португальца прямой красной карточкой. Более того, Фелишу теперь грозит дисквалификация на три поединка.

"Дачники" воспользовались численным преимуществом и сумели вырвать победу. Решающий гол в этой встрече на 73-й минуте забил Карлос Винисиус.

Обзор матча

Отметим, что "Челси" не может выиграть уже три матча подряд в АПЛ. Кроме того, "пенсионеры" недавно вылетели от "Манчестер Сити" из Кубка Англии.

"Челси" остался на 10-м месте в АПЛ с 25 очками в своем активе. "Фулхэм" поднялся на шестую строчку, имея 31 балл.

В следующем матче чемпионата Англии "синие" примут "Кристал Пэлас", а "дачники" приедут в гости к "Ньюкаслу". Оба поединка состоятся 15 января.

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