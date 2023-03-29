"Приложим усилия, чтобы ни один z-патриот не попал на международные спортивные арены": Гутцайт – о новом решении МОК

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт прокомментировал скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования.

По его словам, несмотря на то, что спортсменам стран-агрессоров разрешили соревноваться в нейтральном статусе и с рядом ограничений, Украине удалось достичь того, что вопрос о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 был отложен.

"Сегодня МОК предоставил рекомендацию для международных спортивных федераций, которые хотят допустить к соревнованиям россиян и белорусов, рассматривать этот вопрос только по индивидуальным выступлениям спортсменов. На международных соревнованиях не будет сборных команд. Запрещен допуск спортсменов и функционеров из государств-агрессоров, которые поддерживают войну, являются военнослужащими или правоохранителями.

Запрещено использование любых цветов российского и белорусского флагов в местах проведения соревнований, пребывания атлетов, персонала и зрителей. Никаких национальных символов, включая эмблемы НОКов и национальных федераций. Даже никакой музыки, ассоциирующейся с РФ и РБ. Запрещены какие-либо высказывания в поддержку войны до, во время или после соревнований, а также в рамках общения с журналистами. Все атлеты должны пройти тестирование на допинг в соответствии с антидопинговыми программами международных федераций, а не антидопинговыми организациями России или Беларуси.

Эти правила касаются, прежде всего, тех федераций, которые уже решили допустить россиян к международным соревнованиям. На многих из этих аспектов мы акцентировали внимание во время общения с международным спортивным сообществом. Их учет – это важный шаг. Сейчас мы продолжим работать в этом же направлении, чтобы международные федерации, еще рассматривающие данный вопрос, не меняли свою позицию. А также приложим совместные усилия, чтобы ни один z-патриот не попал на международные спортивные арены", – написал Гутцайт у себя в Facebook.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить атлетам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям, но только в нейтральном статусе, а также с рядом ограничений, в том числе они не должны поддерживать войну и иметь контракты с российской и белорусской армиями.

Вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже не рассматривался.

Ранее сообщалось, что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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