Прима — о российских оккупантах: насильников и всю мерзость – сразу на кол

Прима — о российских оккупантах: насильников и всю мерзость – сразу на кол

Биатлонист заявил, что очень важно проверять смартфоны пленных оккупантов.

Украинский биатлонист Артем Прима обратился к защитникам Украины, продолжающим бороться с российскими оккупантами.

"Здравствуйте, мы из Украины... Хочу обратиться ко всем защитникам Украины, которые защищают нашу родную мамочку, ВСУ, тероборону.

Друзья, братия, не дадим этой мерзости больше издеваться и насиловать наших детей и женщин. Если орки, взятые в плен, проверьте мобильник, они все издевательства снимают на видео.

И не надо их жалеть, насильников и всю мерзость – сразу на кол, чтобы видел русский мир, что мы наших детей не дадим больше истязать. Слава Украине", – написал Прима.

Напомним, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко после матча 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед" получил необычное письмо от стюарда по имени Томми, которое решило помочь Украине в войне с Россией.

Читайте также:

"Ребята плакали после игры в раздевалке": Степаненко — о матче в поддержку Украины

Довбик – о войне в Украине: смотришь на ситуацию в Буче, и слезы льются просто так

Бартулович – о событиях в Украине: Это не первая война в моей жизни