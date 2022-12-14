Прима первый среди "сине-желтых" начнет спринт в Анси: стартовые номера сборной Украины

Пять представителей Украины примут участие в гонке.

В четверг, 15 ноября, третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси начнется спринтерской гонкой у мужчин. Стали известны стартовые номера украинских биатлонистов на гонку.

Первым из украинцев спринт начнет Артем Прима, получивший 16-й стартовый номер. Антон Дудченко выйдет на старт 18-м, Богдан Цымбал – 40-м, Виталий Мандзин – 82-м, Тарас Лесюк – 101-м.

Начало гонки – в 15:10 по киевскому времени.

Также в рамках этапа в Анси пройдут женский спринт (16 декабря), гонки преследования (17 декабря) и масстарты (18 декабря).

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