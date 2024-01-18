Прима – в топ-10: результаты короткой индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Артем Прима показал лучший результат сборной Украины в личных гонках текущего сезона Кубка мира по биатлону.

В четверг, 18 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в итальянском Антхольце начался короткой индивидуальной гонкой среди мужчин.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Прима и абсолютный дебютант Кубка мира Дмитрий Грущак.

Лучший результат среди украинских биатлонистов показал Прима, финишировавший девятым. За всю гонку Артем допустил лишь один промах, получив за него 45 секунд штрафа. Остальные украинцы оказались за пределами топ-40 и не набрали зачетных очков.

Отметим, что девятое место Примы – лучший результат Украины в личных гонках текущего сезона Кубка мира по биатлону. До этого рекордный показатель удерживала Анастасия Меркушина, которая заняла десятую позицию в персьюте на этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Выиграл короткую индивидуальную гонку норвежец Йоханнес Бьо – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. Вторым стал его соотечественник и брат Тарьей Бьо. Замкнул тройку призеров немец Йоханнес Кюн.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Антхольце

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+0+0) 37:28.0 минуты

2. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+1+0+1) +1:36.1

3. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0+0+2) +1:44.0

4. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+2+0+1) +1:47.3

5. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0+1+1) +1:58.6

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+1+0+0) +2:16.4

...

9. Артем Прима (Украина, 0+0+1+0) +2:38.8

57. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+3) +5:56.6

77. Денис Насыко (Украина, 3+1+1+1) +7:25.9

80. Тарас Лесюк (Украина, 0+2+2+2) +7:31.8

81. Дмитрий Грущак (Украина, 0+2+2+1) +7:51.3

Женская короткая индивидуальная гонка в Антхольце запланирована на пятницу, 19 января. Начало – в 15:20 по киевскому времени.

В субботу, 20 января, в Антхольце состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты, а завершится итальянский этап в воскресенье, 21 января, масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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