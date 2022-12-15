Прима – в топ-20: результаты мужского спринта на Кубке мира по биатлону в Анси

Йоханнес Бё одержал победу в гонке.
В четверг, 15 ноября, третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси началась спринтерской гонкой у мужчин.
Украину в ней представили: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин.
Тарас Лесюк не вышел на старт. Это произошло во второй раз подряд. Причины пропуска гонки украинцам пока неизвестны.
Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, с безупречной стрельбой финишировавший18-м. Антон Дудченко тоже одолел огневые рубежи с нулями и финишировал 28-м. К гонке преследования квалифицировался также Богдан Цимбал.
Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бё. Второе место на пьедестале занял его соотечественник Стурла Легрейд, третьим финишировал немец Бенедикт Долль.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Анси
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 22.52,2 (0+0)
2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегия) – 17,6 (0+0)
3. Бенедикт Долль (Германия) – 38,8 (0+0)
...
18. Артем Прима (Украина) – 1.35,4 (0+0)
28. Антон Дудченко (Украина) – 1.49,6 (0+0)
44. Богдан Цымбал (Украина) – 2.20,9 (1+0)
78. Виталий Мандзин (Украина) – 3.26,2 (0+2)
Завтра, 16 декабря, спринтерская гонка состоится у женщин. Начало – в 15:15 по киевскому времени.
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