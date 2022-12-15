Прима – в топ-20: результаты мужского спринта на Кубке мира по биатлону в Анси

В четверг, 15 ноября, третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси началась спринтерской гонкой у мужчин.

Украину в ней представили: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин.

Тарас Лесюк не вышел на старт. Это произошло во второй раз подряд. Причины пропуска гонки украинцам пока неизвестны.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, с безупречной стрельбой финишировавший18-м. Антон Дудченко тоже одолел огневые рубежи с нулями и финишировал 28-м. К гонке преследования квалифицировался также Богдан Цимбал.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бё. Второе место на пьедестале занял его соотечественник Стурла Легрейд, третьим финишировал немец Бенедикт Долль.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Анси

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 22.52,2 (0+0)

2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегия) – 17,6 (0+0)

3. Бенедикт Долль (Германия) – 38,8 (0+0)

...

18. Артем Прима (Украина) – 1.35,4 (0+0)

28. Антон Дудченко (Украина) – 1.49,6 (0+0)

44. Богдан Цымбал (Украина) – 2.20,9 (1+0)

78. Виталий Мандзин (Украина) – 3.26,2 (0+2)

Завтра, 16 декабря, спринтерская гонка состоится у женщин. Начало – в 15:15 по киевскому времени.

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