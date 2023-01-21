Прима – в топ-25: результаты мужского персьюта на Кубке мира по биатлону в Антхольце

В субботу, 21 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 в итальянском Антхольце состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли три биатлониста: Артем Прима (31-й стартовый номер), Антон Дудченко (41-й стартовый номер) и Тарас Лесюк (56-й стартовый номер). Денис Насыко также пробился в персьют, заняв 44-е место в спринте, но решил сегодня не стартовать.

Лучшим среди украинцев по итогам гонки преследования стал Прима, с одним неточным выстрелом финишировавший на 24-й позиции. Дудченко и Лесюк стали 39-м и 52-м соответственно.

Выиграл персьют норвежец Йоханнес Бе. Его соотечественник Стурла Легрейд завоевал "серебро", а бронзовую награду выиграл швед Мартин Понсилуома.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской гонки преследования в Антхольце

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+1) 31:24.4

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0)+40.2

3. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+1+0+0) +1:02.1

4. Роман Реес (Германия, 1+1+0+0) +1:34.3

6. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+0+1) +2:00.8

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+1+2+0) +2:17.8

...

24. Артем Прима (Украина, 0+1+0+0) +3:47.0

39. Антон Дудченко (Украина, 0+1+2+0) +4:30.7

52. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+0+2) +7:19.9

В воскресенье, 22 января, итальянский этап завершится женской и мужской классическими эстафетами. Они начнутся в 12:45 и 15:30 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

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