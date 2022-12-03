Прима – в топ-30: результаты первого мужского спринта сезона на Кубке мира по биатлону

В субботу, 3 декабря, в финском Контиолахти первый этап Кубка мира по биатлону продолжился мужской спринтерской гонкой.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Вторым финишировал его соотечественник Стурла Хольм Лагрейд. Тройку лучших закрыл немец Роман Реес.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима. Он финишировал 30-м.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Контиолахти

1. Йоханнес Бе (Норвегия)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

3. Роман Реес (Германия)

30. Артем Прима (Украина)

36. Богдан Цымбал (Украина)

40. Тарас Лесюк (Украина)

59. Антон Дудченко (Украина)

40. Богдан Цымбал (Украина)

84. Денис Насыко (Украина)

Также сегодня состоится женская спринтерская гонка. Украину в ней представят Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко. Начало – в 14:45.

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