Применил навыки в реальной жизни: британский боксер с одного удара убил посетителя паба

В Бангоре судят молодого спортсмена.

В пабе уэльского города Бангор боксер нанес юноше удар в область головы, после чего пострадавший скончался.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Этот случай произошел еще в сентябре прошлого года, но широкая общественность его узнала только сейчас, после начала судебного процесса.

Отмечается, что это было ничем не спровоцированное нападение. 25-летний Брендон Силленс выпивал в пабе, а затем подошел и нанес несколько ударов другим посетителям, в том числе 20-летнему Дину Скиллину, для которого этот удар стал роковым и оставил свою жертву умирать.

25-летний боксер Брендон Силленс

При задержании житель Уэльса заявил, что просто защищал своего товарища. Уже в суде в Карнарфоне он сказал присяжным, что хотел прекратить потенциальные проблемы у паба и ударил Дина Скиллина и его двоюродного брата Тейлора Лока, но не собирался нанести им серьезный ущерб или убить.

"Два парня были готовы напасть на моего друга, и я их ударил для предупреждения. Я не был агрессивен и не пытался никому нанести вред. Ударил двух людей, чтобы предупредить, мол, отойдите. Один упал, другой споткнулся", — отметил он .

20-летний Дин Скиллин

Тейлор Лок рассказал, что получил ощутимый удар в челюсть, прежде чем пришел в себя и увидел своего родственника без сознания.

Медики доставили его в больницу, где компьютерная томография показала перелом черепа и кровоизлияние в мозг. На следующее утро он скончался.

Подсудимый все же признал свою вину в непреднамеренном убийстве, но отрицает, что это было намеренно. Судебный процесс продолжается.

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