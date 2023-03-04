Пример для достойной реакции: французский коллега Павелко ушел в отставку из-за результатов аудита

На днях президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре официально объявил об отставке после начала уголовного расследования, поводом к которому послужили обвинения 81-летнего функционера в сексуальных домогательствах.

Еще в сентябре 2022 года французское издание So Foot опубликовало журналистское расследование, в котором говорилось, что Ле Гре отправлял непристойные письма женщинам-коллегам и часто обсуждал женское тело. Тогда на это никто не отреагировал, но уже в январе президент Федерации футбола Франции попал в ряд скандалов, которые и стоили ему должности.

Сначала он самочинно, не сообщив исполком, продлил контракт с тренером сборной Франции Дидье Дешамом, затем была критика иконы французского футбола Зинедина Зидана, а уже дальше – публичные обвинения в сексуальных притязаниях от женщин, работавших с Ле Гре. После обвинений прокуратура начала следствие и дело пошло в суд.

Как следствие, министер спорта Франции Амели Удеа-Кастера пригласила аудит деятельности Ле Гре в Генеральную инспекцию по вопросам образования, спорта и исследований (IGESR). Сразу после этого Ле Гре, не дожидаясь результатов аудита, заявил, что временно уходит с поста президента ФФФ на момент расследования. Тем самым, чиновник не поставил под удар имидж Французской федерации футбола. 28 февраля, после публикации результатов аудита, Ле Гре объявил об отставке.

Тем самым французский коллега продемонстрировал нашим функционерам, как цивилизованно должны решаться подобные ситуации – без голословных обвинений о давлении со стороны власти или суда, о жалобах в ФИФА и УЕФА и угрозах исключения Франции из этих организаций.

Посмотрим, что происходит сейчас в украинском футболе. Президент УАФ Андрей Павелко находится под следствием по делу о строительстве завода по производству искусственной травы и закупке оборудования к нему через оффшорного посредника. Суд избрал главе Украинской ассоциации футбола меру пресечения в виде содержания под стражей, но Павелко вместе с генсеком УАФ Юрием Записоцким вышли под залог - почти двадцать миллионов гривен на двоих.

Конечно, это портит имидж УАФ на международной арене, но Андрей Павелко не собирается уходить со своего поста или хотя бы временно сложить свои полномочия на момент расследования. А зачем? Угрожать исключением Украины из ФИФА и УЕФА из-за давления государства выглядит гораздо перспективнее для украинского футбола.

Проведем параллель с уже бывшим президентом Французской федерации футбола (FFF) Ноэлем Ле Гре, который объявил о своей отставке из-за скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Как отмечал сам Андрей Павелко на встрече с журналистами 24 января, он не фигурирует в таких делах, но это выглядит не очень уверенным оправданием. Ведь Андрей Павелко проходит по уголовному делу из-за коррупции. А коррупция, как и сексуальные притязания – уголовное преступление. И фигурирование в таком деле точно сказывается на имидже УАФ на международной арене, тем более, когда об этом пишут ведущие мировые СМИ.

Еще в ноябре президенту УАФ суд избрал меру пресечения по уголовному делу, но до сих пор из-за постоянного затягивания стороны защиты решения по делу не вынесено. А сам Павелко покидать свой пост (даже на время расследования) не собирается, а наоборот говорит, что это давление со стороны государства, а также коварные действия российских сил, которые пытаются сорвать планы Украины добиться проведения ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией. Интересно, а фигурирование по уголовному делу президента УАФ увеличивает шансы Украины на проведение Чемпионата мира?

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