Пример для других стран: Норвегия будет бойкотировать турниры по фехтованию с участием россиян и белорусов

Также Норвегия отказалась принимать соревнования, к которым допустили спортсменов из стран-агрессоров.

Федерация фехтования Норвегии объявила, что будет бойкотировать турниры с участием спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, Норвегия отказались от проведения ежегодного этапа Кубка мира из-за допуска к нему спортсменов из стран-агрессоров.

"Федерация фехтования Норвегии, как и весь норвежский спорт, решительно дистанцировалась от военных действий России в Украине. После вторжения ассоциация работала как на национальном уровне, так и вместе с другими скандинавскими федерациями фехтования над отстранением россиян и белорусов от всех видов спорта, чтобы продемонстрировать сочувствие Украине и требовать мир.

После того, как на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) было решено снова допустить россиян и белорусов, руководство Федерации фехтования Норвегии решило не отправлять фехтовальщиков на соревнования и турниры, где будут участвовать россияне или белорусы.

Кроме того, было решено не организовывать ежегодный норвежский этап Кубка мира. Вместо этого будет организован турнир в сотрудничестве со Швецией и Финляндией, которые приняли подобные решения касательно Кубка мира", – говорится в заявлении организации.

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла скандальное решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Беларуси продолжает вести в Украине.

Это вызвало негодование мирового сообщества. Из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по женской рапире. По аналогичной причине Дания решила отменить международный турнир в Копенгагене, Франция отказалась проводить этап Кубка мира по мужской шпаге, а Польша отменила этап Кубка мира по женской рапире.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по фехтованию в китайском Нанкине представители FIE запретили сборной Украины устроить акцию против возвращения спортсменов из России и Беларуси.

Более 300 фехтовальщиков из разных стран мира призвали FIE пересмотреть решение о возвращении к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

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