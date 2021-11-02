Пример для взрослых: "Динамо" поиздевалось над "Барселоной" в Юношеской Лиге УЕФА (видео)

Киевляне четырежды поразили ворота "сине-гранатовых".
Киевское "Динамо" в домашнем матче 4-го тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА разгромило каталонскую "Барселону" со счетом 4:1. Игра состоялась на стадионе имени Валерия Лобановского.
"Бело-синие" быстро вышли вперед - сенегалец Самба Диалло уже на 2-й минуте забил гол-красавец в дальний угол.
На 37-й минуте гости сравняли счет усилиями Хуана Гарридо, однако до перерыва они остались в меньшинстве - Илиас Акомах заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.
Еще в первом тайме киевляне смогли во второй раз вырваться в лидеры благодаря голу Кирилла Попова.
А уже после перерыва бело-синие, имея численное большинство, добили своих соперников. На 66-й минуте отличился Максим Дячук.
Точку в поединке поставил Самба Диалло - на 82-й минуте сенегальский талант оформил дубль.
- До этого "Динамо" разбило "Бенфику" и "Баварией" с одинаковым счетом 4:0, а также в Испании расписало нулевую ничью с "Барселоной".
- Киевляне возглавляют турнирную таблицу группы Юношеской лиги УЕФА, имея в своем активе 10 очков после четырех сыгранных матчей. "Динамо" обеспечило себе выход в плей-офф турнира.
Добавим, что взрослые команды "Динамо" и "Барселоны" встретятся в 22:00 на НСК "Олимпийский". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.