Пример для взрослых: "Динамо" поиздевалось над "Барселоной" в Юношеской Лиге УЕФА (видео)

Пример для взрослых: "Динамо" поиздевалось над "Барселоной" в Юношеской Лиге УЕФА (видео)

Киевляне четырежды поразили ворота "сине-гранатовых".

Киевское "Динамо" в домашнем матче 4-го тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА разгромило каталонскую "Барселону" со счетом 4:1 . Игра состоялась на стадионе имени Валерия Лобановского.

"Бело-синие" быстро вышли вперед - сенегалец Самба Диалло уже на 2-й минуте забил гол-красавец в дальний угол.

На 37-й минуте гости сравняли счет усилиями Хуана Гарридо, однако до перерыва они остались в меньшинстве - Илиас Акомах заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

Еще в первом тайме киевляне смогли во второй раз вырваться в лидеры благодаря голу Кирилла Попова.

А уже после перерыва бело-синие, имея численное большинство, добили своих соперников. На 66-й минуте отличился Максим Дячук.

Точку в поединке поставил Самба Диалло - на 82-й минуте сенегальский талант оформил дубль.

До этого "Динамо" разбило "Бенфику" и "Баварией" с одинаковым счетом 4:0, а также в Испании расписало нулевую ничью с "Барселоной".

Киевляне возглавляют турнирную таблицу группы Юношеской лиги УЕФА, имея в своем активе 10 очков после четырех сыгранных матчей. "Динамо" обеспечило себе выход в плей-офф турнира.

Добавим, что взрослые команды "Динамо" и "Барселоны" встретятся в 22:00 на НСК "Олимпийский". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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