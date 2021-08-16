"Принцесса Мальдив": Билодид в купальнике похвасталась невероятно стройными ножками

Спортсменка беззаботно проводит время после выступления на Играх-2020.
Бронзовая призерка Олимпиады в Токио в дзюдо Дарья Билодид поделилась новыми кадрами с отдыха, который она проводит на Мальдивах.
20-летняя спортсменка опубликовала в Instagram снимок, на котором засветила невероятно стройные ножки, стоя на пальме над водой.
"Принцесса Мальдив", - прокомментировал фото один из пользователей соцсети.
- Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
- В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.
- На Олимпиаде в Токио Дарья стала первой призеркой от Украины.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид засветила шикарную фигуру во время отдыха на Мальдивах.