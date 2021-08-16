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"Принцесса Мальдив": Билодид в купальнике похвасталась невероятно стройными ножками

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"Принцесса Мальдив": Билодид в купальнике похвасталась невероятно стройными ножками

instagram.com/dariabilodid7

Спортсменка беззаботно проводит время после выступления на Играх-2020.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио в дзюдо Дарья Билодид поделилась новыми кадрами с отдыха, который она проводит на Мальдивах.

20-летняя спортсменка опубликовала в Instagram снимок, на котором засветила невероятно стройные ножки, стоя на пальме над водой.

© instagram.com/dariabilodid7
instagram.com/dariabilodid7

"Принцесса Мальдив", - прокомментировал фото один из пользователей соцсети.

  • Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
  • В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.
  • На Олимпиаде в Токио Дарья стала первой призеркой от Украины.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид засветила шикарную фигуру во время отдыха на Мальдивах.

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