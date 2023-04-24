Принципиальная позиция: известный украинский боксер отказался от боя против соперника из Беларуси

Виктор Постол заявил, что не будет выступать в одном ринге с представителями стран-агрессоров.

Украинский экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол отказался боксировать с представителем Беларуси.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Instagram.

39-летний украинец подчеркнул, что не собирается выходить в один ринг с представителями стран-агрессоров.

"Боксовать хотел бы против американца. Мне предлагали бой против белоруса, но я сразу отказался. Мы не будем боксировать с россиянами и белорусами. Хочу отбоксировать в США с топовым боксером", – сказал Постол.

На счету Постола 35 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 31 победу (12 – нокаутом) и потерпел 4 поражения. В последнем бою Виктор в феврале прошлого года досрочно проиграл американцу Гарри Расселу.

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