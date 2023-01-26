"Принципиальный вопрос": Украина может бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят россиян и белорусов

Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook.

Гутцайт не исключает такой вариант развития событий, поскольку накануне МОК обсудил вопрос отстранения россиян и белорусов от международных соревнований и сообщил о готовности рассмотреть возможность возвращения спортсменов из стран-агрессоров, но только при соблюдении ими строгих условий – в нейтральном статусе и только тех, кто не поддержал войну в Украине

"В рамках дальнейших консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, которые брали слово, выступили против этого до завершения агрессии РФ. Для всего украинского спортивного сообщества – это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и Президент нашего государства и все общество.

Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК. Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!

В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", – написал Гутцайт.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет Азии (OCA) пригласил спортсменов из России и Беларуси принять участие в Азиатских играх-2023. В свою очередь, МОК поддержал участие российских и белорусских спортсменов на соревнованиях в Азии.

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