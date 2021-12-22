"Принес новые идеи": капитан "Дженоа" высоко оценил вклад Шевченко в команду

Защитник поделился мнением о выступлении "генуэзцев".

Капитан "Дженоа" Доменико Кришито поделился впечатлениями о работе под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко.

"Дженоа" в рамках 19-го тура Серии А отобрала очки у Аталанты (0:0). Это была вторая ничья Дженоа в чемпионате Италии под руководством украинского тренера.

"Шевченко принес в Дженоа новые идеи, возглавив команду в трудный момент. Мы провели отличный матч против Аталанты. Он попросил нас играть с сердцем и мы сделали это.

Это важный момент для нашего морального духа и психологии, чем в контексте турнирной стратегии. Впереди у нас еще долгий путь, и нам нужно продолжать так же", — цитирует футболиста Tuttomercatoweb.

"Дженоа" сумела отобрать очки дома против "Аталанты", сыграв вничью со счетом 0:0 ;

; После этой ничьей "грифоны" имеют в своем активе 11 пунктов и идут на 18 строчку;

В следующем, 20-м туре, коллектив Шевченко отправится в гости в "Сассуоло" (6 января);

Под руководством Шевченко "Дженоа" провела в Серии А семь матчей, в которых получила два балла.

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